На Западе раскрыли, что на Украине думают об отношении Трампа к Зеленскому

Чиновники на Украине все еще глубоко обеспокоены тем, что Трамп может попытаться оказать давление на Зеленского, чтобы тот согласился на сделку, которую он заключит с президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи на Аляске, поделились подробностями авторы публикации.