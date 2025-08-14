Ричмонд
На Западе раскрыли, что на Украине думают об отношении Трампа к Зеленскому

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, вполне возможно, по-прежнему видит в главе киевского режима Владимире Зеленском основную проблему на пути к урегулированию конфликта на Украине, пишет Financial Times (FT), ссылаясь на неназванного чиновника.

«Вполне возможно, что Трамп-прежнему видит в Зеленском основную проблему», — цитирует издание неназванного чиновника.

При этом в статье речь идет о том, что отношения между хозяином Белого дома и главой киевского режима остаются напряженными после февральской перепалки.

Чиновники на Украине все еще глубоко обеспокоены тем, что Трамп может попытаться оказать давление на Зеленского, чтобы тот согласился на сделку, которую он заключит с президентом России Владимиром Путиным в ходе встречи на Аляске, поделились подробностями авторы публикации.

