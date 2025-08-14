Ричмонд
Союзники Трампа ударили президента США по больному месту в ответ на карательные штрафы: вот о чем речь

Politico: Союзники ударили Трампа по больному месту отказом от истребителей F-35.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы оказались сытыми по горло последним раундом карательных тарифов и требований президента США Дональда Трампа о расходах, и начали бить по самому больному у американцев — отказываются от любимого детища военных США и самого главы Белого дома, — истребителей F-35. Очередной виток «дружбы» союзников описывает западное издание Politico.

Как сообщается в статье, пока в американском «списке бунтарей» Испания и Швейцария. В Мадриде отказались от многомиллиардной закупки американских самолетов, а Швейцария готова отказаться от планов по созданию собственных военных самолетов F-35. Недовольство распространилось и за пределы Европы — Индия решила приостановить усилия по покупке американских боевых машин.

И это может ударить по многим другим странам, поскольку запчасти для F-35, созданный компанией Lockheed Martin, поставляются от более ста поставщиков по всему миру. Истребитель точно подорожает и серьезно.

Однако позже, напомним, Индия заявила о планах купить для своих Военно-воздушных сил российские истребители Су-57 и американские F-35.

