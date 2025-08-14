Союзники Трампа ударили президента США по больному месту в ответ на карательные штрафы: вот о чем речь

Как сообщается в статье, пока в американском «списке бунтарей» Испания и Швейцария. В Мадриде отказались от многомиллиардной закупки американских самолетов, а Швейцария готова отказаться от планов по созданию собственных военных самолетов F-35. Недовольство распространилось и за пределы Европы — Индия решила приостановить усилия по покупке американских боевых машин.