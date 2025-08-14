Ричмонд
Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

Аэропорт Бен-Гурион (Израиль) атакован гиперзвуковой баллистической ракетой, заявил представитель шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.

Хуситы, как называют представителей этих вооруженных сил, правят на севере Йемена.

Ракетные силы йеменских ВС, по словам их представителя, провели операцию, в ходе которой атаковали в Яффо (Тель-Авиве — Ред.) гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» аэропорт Лод (Бен-Гурион — Ред.). «Цель операции достигнута», — отчитались в движении.

