Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион

Аэропорт Бен-Гурион (Израиль) атакован гиперзвуковой баллистической ракетой, заявил представитель шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.
Хуситы, как называют представителей этих вооруженных сил, правят на севере Йемена.
Ракетные силы йеменских ВС, по словам их представителя, провели операцию, в ходе которой атаковали в Яффо (Тель-Авиве — Ред.) гиперзвуковой ракетой «Палестина-2» аэропорт Лод (Бен-Гурион — Ред.). «Цель операции достигнута», — отчитались в движении.
