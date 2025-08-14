Ричмонд
Путин: Высокие технологии играют большую роль в проектах РФ и Киргизии

Стратегическое партнерство России и Киргизии успешно развивается, заявил президент.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил об успешном развитии стратегического партнерства с Киргизией, особо отметив значимость экономического сотрудничества. В приветственном обращении к участникам 7-го российско-киргизского бизнес-форума, которое зачитал начальник управления президента по межрегиональным и культурным связям Игорь Маслов, глава государства подчеркнул динамичный рост двусторонних отношений.

«Россия сохраняет лидирующие позиции среди стран, инвестирующих в экономику Киргизии, а товарооборот между нашими государствами продолжает увеличиваться высокими темпами», — говорится в телеграмме.

Особое внимание в послании уделено технологическому сотрудничеству. Путин указал, что высокие технологии играют все более важную роль в совместных проектах.

Ранее Путин провел телефонный разговор с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, где главы государств обсудили планируемую очную встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. В свою очередь, президент Киргизии поприветствовал развитие диалога Москвы и Вашингтона.

