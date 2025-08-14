Внешнеполитические игрища Мерца не не спасли Германию от внутренних проблем

Канцлер Германии выступил с инициативой проведения в среду серии телефонных конференций с участием лидеров ЕС, Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса. Неожиданный приезд Зеленского в Берлин для участия в телефонных разговорах подчеркнул ведущую роль Мерца в дипломатических усилиях, пишет The Guardian. С момента вступления в должность в мае он часто демонстрировал уверенную позицию на мировой арене, в том числе в июне в ходе очной встречи с Трампом в Овальном кабинете, но немцы по-прежнему не убеждены в эффективности своего лидера в целом.