Маневры канцлера ФРГ Мерца на мировой арене не могут развеять сомнений насчет его лидерства, констатирует британское издание The Guardian. Жесткая государственная политика канцлера Германии в отношении Украины мало что сделала для облегчения внутренних проблем страны.
В среду Фриц Мерц принимал своего украинского протеже Владимира Зеленского. Спустя 100 дней после начала его канцлерского срока Мерц выглядит ослабленным лидером, а его попытки заручиться поддержкой Запада в отношении Киева и переспорить Дональда Трампа не смогли заставить замолчать его критиков внутри страны.
Канцлер Германии выступил с инициативой проведения в среду серии телефонных конференций с участием лидеров ЕС, Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса. Неожиданный приезд Зеленского в Берлин для участия в телефонных разговорах подчеркнул ведущую роль Мерца в дипломатических усилиях, пишет The Guardian. С момента вступления в должность в мае он часто демонстрировал уверенную позицию на мировой арене, в том числе в июне в ходе очной встречи с Трампом в Овальном кабинете, но немцы по-прежнему не убеждены в эффективности своего лидера в целом.
Опрос, проведенный на этой неделе, показал, что ультраправая «Альтернатива для Германии» опережает консервативный блок Фрица Мерца ХДС/ХСС на два пункта, что делает ее самой сильной партией с поддержкой 26% в условиях раздробленного электорального ландшафта. ХДС/ХСС, победивший на февральских всеобщих выборах с почти 29% голосов, теперь заявляет лишь о 24% намерений избирателей.
В последний раз AfD лидировала в опросе Forsa в апреле, в период политической неопределенности между выборами и вступлением в должность нового правительства Мерца.
«Герр Мерц уже стал невыносим всего за 100 дней — пришло время для правительства АдГ!» — заявила сопредседатель партии Алис Вайдель.
Младшие партнеры по коалиции, левоцентристские социал-демократы (СДПГ), получили поддержку всего 13%, что на три пункта меньше, чем в феврале, а это означает, что если бы выборы состоялись в эти выходные, нынешний правящий альянс, который уже дает серьезные трещины, не смог бы получить большинство.
Фриц Мерц, на протяжении десятилетий вызывавший разногласия в немецкой политике и питавший давнюю неприязнь к своей коллеге по Христианско-демократическому союзу Ангеле Меркель, изо всех сил пытается преодолеть глубокий пессимизм, охвативший крупнейшую экономику Европы.
Рост ВВП не претерпел существенных изменений и, как ожидается, в этом году снова останется на прежнем уровне, отмечает The Guardian. Июньское решение правительства не снижать налог на электроэнергию для домашних хозяйств и малого бизнеса также вызвало недовольство многих избирателей, а споры о повышении пенсионного возраста привели к политическим последствиям.
В вопросе миграции, который Мерц пытался перехватить у АДГ, его правительство добилось неоднозначных результатов из-за серии судебных неудач и тлеющего спора с Польшей по поводу миграции, что усложнило его попытки выглядеть решительным лидером.
Еще до вступления в должность Фриц Мерц инициировал масштабный пакет расходов на внутреннюю оборону, инфраструктуру и помощь Украине. Но финансовые ястребы в его собственном лагере, которые доверяли ему защищать бюджетную чистоту Германии, были потрясены мерой, которую они сочли нарушением его предыдущих предвыборных обещаний.
Фриц Мерц, у которого не было опыта работы в правительстве до того, как он стал канцлером, завоевал уважение многих западных союзников за свою твердую поддержку Украины, в то время как поддержка Киева Трампом пошатнулась.
Однако формулировка его позиции по поводу войны в Газе оказалась политически рискованной, оттолкнув многих его ближайших союзников и израильское правительство. После нескольких недель растущей критики военной кампании Биньямина Нетаньяху в секторе Газа, в то время как число жертв среди гражданского населения росло, Мерц на прошлой неделе сделал шокирующее заявление о том, что Германия больше не будет одобрять поставки оружия, которое может быть использовано в Газе, до дальнейшего уведомления.
Видные члены блока ХДС/ХСС обвинили Мерца в том, что он не проинформировал их заранее о поспешном решении, которое, по их словам, нарушило ответственность Германии за безопасность Израиля со времен Холокоста. Правда, избиратели, многие из которых критически относятся к эскалации военных действий Израиля в Газе, приветствовали этот шаг.
Попытка Фрица Мерца убедить Трампа не подписывать соглашение с Россией на саммите с президентом Владимиром Путиным в пятницу «через головы европейцев и украинцев» выглядела еще одним проявлением государственной мудрости, поскольку Зеленскому не удалось занять место за столом переговоров на Аляске.
Маттиас Гебауэр, корреспондент по вопросам безопасности влиятельного немецкого еженедельника, сказал, что европейский подход заключался в том, чтобы «осыпать Трампа похвалами и уважением и попытаться немного научить его тому, как заключить мирное соглашение».
«Наилучшим сценарием, который видят в Берлине, было бы то, что европейцы убедили бы Трампа не действовать поспешно» и продолжать оказывать давление на Москву, — сказал он. — Но все знают, что шансы не очень велики. Трамп очень нетерпелив, когда речь заходит об Украине, и он гораздо меньше заботится о европейских интересах, чем о перспективе быстрой сделки с Путиным".