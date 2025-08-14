Трамп дал обещание Зеленскому перед вылетом на Аляску

Глава Белого дома сделал такое заявление в ходе онлайн-конференции с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским. Президент США намерен добиться безоговорочного прекращения огня и считает, что Украина должна быть участником любых мирных переговоров.
Некоторые европейские лидеры пришли к выводу, что Дональд Трамп «не слишком оптимистично настроен относительно результатов встречи с Путиным».
Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. В США приняли решение провести встречу на военной базе, руководствуясь требованиями безопасности.