Трамп дал обещание Зеленскому перед вылетом на Аляску

Президент США Дональд Трамп не планирует обсуждать территориальные вопросы на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на свои источники.

Источник: Life.ru

Глава Белого дома сделал такое заявление в ходе онлайн-конференции с лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским. Президент США намерен добиться безоговорочного прекращения огня и считает, что Украина должна быть участником любых мирных переговоров.

Некоторые европейские лидеры пришли к выводу, что Дональд Трамп «не слишком оптимистично настроен относительно результатов встречи с Путиным».

Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа в городе Анкоридж на Аляске. В США приняли решение провести встречу на военной базе, руководствуясь требованиями безопасности.

