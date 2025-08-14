Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риттер: Россия будет определять условия демилитаризации Украины

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США напомнил, что демилитаризация является одним из основных требований Москвы в урегулировании украинского конфликта.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Параметры и условия демилитаризации Украины, включая выбор возможных компромиссов, будет определять Россия. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

«Лучшим решением было бы добиться безоговорочной капитуляции Украины, тогда Россия смогла бы диктовать условия, — отметил он. — Но российское правительство, как я полагаю, решило, что оно не стремится к безоговорочной капитуляции Украины, поэтому будут найдены компромиссы. Российскому правительству предстоит решить, на какие компромиссы оно готово пойти в вопросе демилитаризации украинской армии».

Эксперт напомнил, что демилитаризация является одним из основных требований России в урегулировании украинского конфликта. «Ходят слухи, что Россия заявляла о намерении позволить Украине иметь армию в 50 тыс. человек», — заметил он, добавив, что не знает точной цифры на этот счет.

Вместе с тем бывший американский разведчик обратил внимание на то, что в настоящее время отсутствует ясность по целому ряду ключевых аспектов демилитаризации. В частности, по его словам, речь идет о том, как сократить до 50 тыс. человек армию, численность которой составляет 700−800 тыс. военнослужащих, что будет с оружием, которое находится на Украине, кто будет заниматься выводом с Украины ресурсов НАТО.

«На эти вопросы может ответить только российское правительство, — убежден Риттер. — И чем больше российское правительство идет на компромиссы с Западом ради достижения мира, тем меньше у него контроля над этими процессами. Так что это будет баланс».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше