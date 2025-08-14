Риттер: Россия будет определять условия демилитаризации Украины

Вместе с тем бывший американский разведчик обратил внимание на то, что в настоящее время отсутствует ясность по целому ряду ключевых аспектов демилитаризации. В частности, по его словам, речь идет о том, как сократить до 50 тыс. человек армию, численность которой составляет 700−800 тыс. военнослужащих, что будет с оружием, которое находится на Украине, кто будет заниматься выводом с Украины ресурсов НАТО.