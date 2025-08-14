Ричмонд
Бойцы РФ заняли господствующие высоты у харьковского села Новый Мир

По информации источников, подразделения РФ продвигаются в районе села с целью его охвата.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось занять господствующие высоты в районе села Новый Мир в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Оперативный простор».

По информации источников канала, поддерживаемые авиацией подразделения РФ продвигаются в окрестностях Нового Мира с целью охвата этого населенного пункта.

Напомним, накануне появилась информация о вытеснении российскими войсками боевиков ВСУ с позиций под харьковским селом Хатнее.

Также сообщалось об успешном продвижении военнослужащих РФ в районе села Меловое, которое расположено в 15 км от Хатнего.