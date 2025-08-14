В ФСБ сравнили удар по производству «Сапсанов» с ущербом от «Паутины»

Ущерб, нанесенный Украине в результате поражения производственных мощностей ракетного комплекса «Сапсан», оказался существенно выше ущерба, понесенного Российской Федерацией в ходе операции «Паутина», когда украинские БПЛА атаковали места базирования российских стратегических бомбардировщиков. Об этом свидетельствуют материалы ФСБ России.
В документах подчеркивается, что урон украинскому оборонно-промышленному комплексу от этой спецоперации огромен и несоизмерим с потерями России от действий Главного управления разведки Минобороны Украины под кодовым названием «Паутина».
Ранее ФСБ информировала о проведении совместной спецоперации во взаимодействии с Министерством обороны РФ. В ее рамках было осуществлено огневое воздействие по объектам украинского ВПК, вовлеченным в разработку и производство оперативно-тактических ракетных систем.
Уточняется, что скоординированная работа российских силовых структур позволила устранить угрозу поражения объектов в глубоком тылу страны и нейтрализовать техническую и производственную базу, задействованную в создании украинских баллистических ракет большой дальности.
