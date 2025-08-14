Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФСБ сравнили удар по производству «Сапсанов» с ущербом от «Паутины»

Ущерб, нанесенный Украине в результате поражения производственных мощностей ракетного комплекса «Сапсан», оказался существенно выше ущерба, понесенного Российской Федерацией в ходе операции «Паутина», когда украинские БПЛА атаковали места базирования российских стратегических бомбардировщиков.

Ущерб, нанесенный Украине в результате поражения производственных мощностей ракетного комплекса «Сапсан», оказался существенно выше ущерба, понесенного Российской Федерацией в ходе операции «Паутина», когда украинские БПЛА атаковали места базирования российских стратегических бомбардировщиков. Об этом свидетельствуют материалы ФСБ России.

В документах подчеркивается, что урон украинскому оборонно-промышленному комплексу от этой спецоперации огромен и несоизмерим с потерями России от действий Главного управления разведки Минобороны Украины под кодовым названием «Паутина».

Ранее ФСБ информировала о проведении совместной спецоперации во взаимодействии с Министерством обороны РФ. В ее рамках было осуществлено огневое воздействие по объектам украинского ВПК, вовлеченным в разработку и производство оперативно-тактических ракетных систем.

Уточняется, что скоординированная работа российских силовых структур позволила устранить угрозу поражения объектов в глубоком тылу страны и нейтрализовать техническую и производственную базу, задействованную в создании украинских баллистических ракет большой дальности.

Читайте также: ФСБ опубликовала карту радиуса возможного поражения украинскими ракетами «Сапсан».

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше