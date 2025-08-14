Лукашенко сказал Пакистану о направлении специалистов в Беларусь для работы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 августа, в четверг, от имени белорусов и себя лично поздравил президента Пакистана Асифа Али Зардари, премьер-министра Шахбаза Шарифа и всех жителей страны с национальным праздником — Днем Независимости Лукашенко и сказал Пакистану о направлении специалистов в Беларусь для работы. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении президенту Пакистана заметил, что история указанной страны ярко говорит про решимость народа в отстаивании суверенитета и независимости, его миролюбии, а также приверженности справедливому миропорядку.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь считает Пакистан своим надежным другом и партнером. По словам президента, белорусская сторона открыта к широкомасштабному межгосударственному сотрудничеству как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Он высказал слова уверенности в том, что уже в ближайшей перспективе будет возможность максимально эффективно использовать существующий большой потенциал белорусско-пакистанского взаимодействия.
Президент Беларуси в поздравлении премьер-министру напомнил про состоявшиеся недавно встречи в Минске и в Исламабаде. Глава государства надеется на успешное осуществление всех договоренностей, связанных с реализацией проектов в нескольких сферах: машиностроении, легкой промышленности и других. А также о поставке самосвалов БелАЗ в Пакистан и направлении пакистанских квалифицированных специалистов для работы в Беларусь.
Александр Лукашенко подчеркнул открытость к обсуждению с премьер-министром Пакистана любые вопросы и готовность вырабатывать взаимовыгодные решения.
Ранее чиновники обсудили перспективы работы пакистанцев в Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал три области, куда могут приехать трудовые мигранты из Пакистана.
Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать в Успенский пост, который начинается с 14 августа.