Лукашенко сказал Пакистану о направлении специалистов в Беларусь для работы

Президент Беларуси в поздравлении премьер-министру напомнил про состоявшиеся недавно встречи в Минске и в Исламабаде. Глава государства надеется на успешное осуществление всех договоренностей, связанных с реализацией проектов в нескольких сферах: машиностроении, легкой промышленности и других. А также о поставке самосвалов БелАЗ в Пакистан и направлении пакистанских квалифицированных специалистов для работы в Беларусь.