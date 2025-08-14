Стало известно, где сейчас находится Зеленский

Глава британского правительства Кир Стармер, как сообщает телеканал Sky News, в четверг встретится с Владимиром Зеленским в Лондоне.
Со ссылкой на заявление Даунинг-стрит в публикации говорится, что «Зеленский встретится со Стармером сегодня на Даунинг-стрит».
Подробности о том, что они будут обсуждать, телеканал не приводит.
Читайте также: На Западе считают, что Орбан сделал провальную ставку.
Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.Читать дальше