Стало известно, где сейчас находится Зеленский

Глава британского правительства Кир Стармер, как сообщает телеканал Sky News, в четверг встретится с Владимиром Зеленским в Лондоне.

Со ссылкой на заявление Даунинг-стрит в публикации говорится, что «Зеленский встретится со Стармером сегодня на Даунинг-стрит».

Подробности о том, что они будут обсуждать, телеканал не приводит.

Читайте также: На Западе считают, что Орбан сделал провальную ставку.

