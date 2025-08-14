Ричмонд
Опубликована запись разговора сотрудников ВПК Украины о ракетах «Сапсан»

Федеральная служба безопасности России опубликовала запись разговора сотрудников военно-промышленного комплекса Украины, обсуждавших сборку и изготовление компонентов ракетного комплекса «Сапсан».

Федеральная служба безопасности России опубликовала запись разговора сотрудников военно-промышленного комплекса Украины, обсуждавших сборку и изготовление компонентов ракетного комплекса «Сапсан». Аудиозапись разговора, предоставленную российской спецслужбой, опубликовал телеканал «Россия 24».

«Нас интересуют корпуса, сопла, расчеты. Тогда мы планируем 200 штук в месяц делать», — заявил на аудиозаписи один из собеседников.

Совместными усилиями ФСБ и ВС РФ сорваны планы по производству бывшей советской республикой баллистических ОТРК «Сапсан» для ударов вглубь территории Российской Федерации, нанесено огневое поражение украинским предприятиям ВПК, выпускавшим эти комплексы, отмечается в публикации.

В материалах ФСБ названы объекты военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». В их числе — Павлоградский химический завод, а также Павлоградский механический завод.