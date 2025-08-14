Инсайдеры газеты утверждают, что европейские чиновники стремились к тому, чтобы в переговорах на Аляске приняли участие представители Европы или Киева, в частности, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. Однако, 13 августа, после телефонного разговора между Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, эти намерения планы заблокированы. Президент Соединенных Штатов выразил опасения, что присутствие главы киевского режима на встрече может иметь негативные последствия.