Участие Владимира Зеленского в планируемой встрече между главами России и США на Аляске 15 августа могло бы помешать мирному урегулированию украинского конфликта на ранней стадии. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники из окружения американского президента.
Инсайдеры газеты утверждают, что европейские чиновники стремились к тому, чтобы в переговорах на Аляске приняли участие представители Европы или Киева, в частности, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Зеленский. Однако, 13 августа, после телефонного разговора между Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, эти намерения планы заблокированы. Президент Соединенных Штатов выразил опасения, что присутствие главы киевского режима на встрече может иметь негативные последствия.
Напомним, Трамп обещал проинформировать о результатах своих переговоров с Путиным и Зеленского, и европейских лидеров.
По данным NBC News, глава США якобы прямо заявил союзникам из Европы, что будет обсуждать с Путиным не возможный раздел территорий, а прекращение боевых действий на Украине.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила про встречу глав стран Запада, вспомнив стих Михалкова.