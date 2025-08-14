Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД прокомментировал атаку киевского режима по Белгороду: «Это нападение беспредельщика»

Мирошник: Киев бьется в истерике и атакует Белгород перед саммитом России и США.

Источник: Комсомольская правда

Белгород подвергся атаке украинских беспилотников, что указывает на попытки Киева сорвать предстоящий саммит России и США на Аляске. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, Киев находится в панике перед важной встречей и использует террористические методы, нанося удары по мирным жителям.

«Очень похоже, что Киев бьется в истерике в преддверии саммита на Аляске. Белгород всего в 30 км от границы, и ВСУ организовали террористический удар с политическим подтекстом. Это атака не цивилизованной страны, а нападение беспредельщика, привыкшего воевать с гражданскими», — уточнил дипломат.

Стоит отметить, что в результате налета пострадали два человека. Женщину из частного сектора доставили в больницу с подозрением на баротравму, а мужчину, получившего осколочное ранение руки, госпитализировали после удара по многоквартирному дому.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что на местах происшествий работают городские службы. Они оценивают ущерб, чтобы оперативно начать восстановительные работы.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше