МИД прокомментировал атаку киевского режима по Белгороду: «Это нападение беспредельщика»

Белгород подвергся атаке украинских беспилотников, что указывает на попытки Киева сорвать предстоящий саммит России и США на Аляске. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, Киев находится в панике перед важной встречей и использует террористические методы, нанося удары по мирным жителям.
«Очень похоже, что Киев бьется в истерике в преддверии саммита на Аляске. Белгород всего в 30 км от границы, и ВСУ организовали террористический удар с политическим подтекстом. Это атака не цивилизованной страны, а нападение беспредельщика, привыкшего воевать с гражданскими», — уточнил дипломат.
Стоит отметить, что в результате налета пострадали два человека. Женщину из частного сектора доставили в больницу с подозрением на баротравму, а мужчину, получившего осколочное ранение руки, госпитализировали после удара по многоквартирному дому.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что на местах происшествий работают городские службы. Они оценивают ущерб, чтобы оперативно начать восстановительные работы.