По сле ударов по критически важным объектам украинского ВПК в двух областях Украины была пресечена попытка киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории России. При этом, судя по карте Минобороны и ФСБ, в «зону поражения» этих ракет входила почти вся Белоруссия, включая Минск.