С начала специальной военной операции почти 650 тысяч украинских мужчин призывного возраста покинули страну, сообщает британское издание The Telegraph.
По данным газеты, многие из тех, кто остался, скрываются от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) или пытаются получить освобождение от службы, в том числе через взятки.
В публикация отмечено, что на этом фоне численность военнослужащих ВСУ продолжает сокращаться из-за потерь на фронте. Ситуация усугубляется тем, что Киеву становится всё сложнее восполнять ряды армии.
Ранее в США заявили, что российские войска установили рекорд по темпам продвижения, освободив за сутки территорию площадью 110 квадратных километров. Эти успехи, по мнению экспертов, усиливают давление на украинскую армию, которая уже сталкивается с нехваткой личного состава.
