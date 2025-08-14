Момент ракетного удара по центру Белгорода попал на видео

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выложил в своем Telegram-канале кадры обстрела ВСУ центра Белгорода. «Очень благодарен всем, кто мгновенно бросился на помощь пострадавшим жителям!», — написал губернатор. Украинская ракета попала в легковой автомобиль, он загорелся. В результате обстрела пострадало три человека.