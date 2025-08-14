Украина обстреляла центр Белгорода: видео с места ЧП

ВСУ обстреляли центре Белгорода, целясь в здание областного правительства. Губернатор Белгородской области сообщил, что пострадали три человека и сгорел легковой автомобиль. Видео с места ЧП опубликовано в Telegram-канале Вячеслава Гладкова.