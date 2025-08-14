Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня встретится в Лондоне с Владимиром Зеленским, сообщает британский телеканал Sky News, ссылаясь на заявление Даунинг-стрит.
Переговоры состоятся в резиденции британского премьера. Что станет темами обсуждения политиков, представители Стармера не уточнили, отмечает телеканал.
Накануне Зеленский посетил Берлин, где принял участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой обсуждались вопросы по украинскому конфликту. По словам американского политолога Джона Миршаймера, глава киевского режима странно себя повел во время мероприятия.
