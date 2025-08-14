Ричмонд
Sky News: Стармер и Зеленский встретятся в Лондоне 14 августа

В резиденции британского премьера не уточнили, о чем будут говорить политики.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня встретится в Лондоне с Владимиром Зеленским, сообщает британский телеканал Sky News, ссылаясь на заявление Даунинг-стрит.

Переговоры состоятся в резиденции британского премьера. Что станет темами обсуждения политиков, представители Стармера не уточнили, отмечает телеканал.

Накануне Зеленский посетил Берлин, где принял участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой обсуждались вопросы по украинскому конфликту. По словам американского политолога Джона Миршаймера, глава киевского режима странно себя повел во время мероприятия.

