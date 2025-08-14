«‎За тобой ездила “семёрка‎”: ФСБ подсушала разговоры офицеров СБУ о ракетной программе “Сапсан”

Ранее стало известно, что благодаря согласованным действиям российских силовых ведомств и Вооружённых сил РФ была ликвидирована украинская программа по производству ракетных комплексов «Сапсан». По информации ФСБ, Киев планировал использовать эти ракеты, поставленные одной из стран НАТО, для нанесения ударов по территории России. В результате ударов были полностью разрушены цеха по производству ракет в Днепропетровской и Сумской областях.