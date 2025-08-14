Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракета поразила полевой лагерь ВСУ, где в это время разгружали боеприпасы

По информации источников, в результате удара привезенные снаряды и находившиеся в лагере украинские военные были уничтожены.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры уничтожения полевого лагеря ВСУ в момент разгрузки украинскими военными боеприпасов.

Судя по опубликованному видео, ракета поразила здание, в которое боевики ВСУ выгружали боеприпасы из подъехавшего грузовика.

После удара здание и припаркованная у него машина загорелись, вызвав детонацию боеприпасов.

По данным военных Telegram-каналов, в результате мощного взрыва находившиеся на территории полевого лагеря военнослужащие противника были уничтожены.

Ранее стало известно об уничтожении ракетой РСЗО HIMARS ВСУ в Сумской области.