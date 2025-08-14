Ракета поразила полевой лагерь ВСУ, где в это время разгружали боеприпасы

В Сети появились кадры уничтожения полевого лагеря ВСУ в момент разгрузки украинскими военными боеприпасов.
Судя по опубликованному видео, ракета поразила здание, в которое боевики ВСУ выгружали боеприпасы из подъехавшего грузовика.
После удара здание и припаркованная у него машина загорелись, вызвав детонацию боеприпасов.
По данным военных Telegram-каналов, в результате мощного взрыва находившиеся на территории полевого лагеря военнослужащие противника были уничтожены.
Ранее стало известно об уничтожении ракетой РСЗО HIMARS ВСУ в Сумской области.