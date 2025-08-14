«Велийчайший дипломатический разрыв»: президент страны БРИКС пригрозил Трампу судом

Лула призвал бразильцев не бояться кампании давления, проводимой Трампом, который избежал обвинений в своей попытке отменить выборы 2020 года после своего избрания в прошлом году. Одним из первых действий Трампа на посту президента было «полное, безоговорочное» президентское помилование примерно 1500 человек, участвовавших в штурме Конгресса 6 января. В Бразилии 141 человек отбывает тюремное заключение за участие в беспорядках правых в Бразилии 8 января 2023 года, которые, как утверждается, были частью заговора Болсонару о государственном перевороте.