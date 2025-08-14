32-летний Асылбек Ахметжанов стал вице-министром просвещения

Как указано в сообщении, постановлением правительства Ахметжанов Асылбек Амантайулы назначен вице-министром просвещения Республики Казахстан.
Как сообщается на сайте правительства страны, Ахметжанов родился 1993 году в Алматы. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева и Казахский университет технологии и бизнеса. Трудовую деятельность начал в январе 2016 г. в качестве и.о. эксперта управления по оптимизации государственных услуг Комитета связи, информатизации и информации МИР РК. 2016−2018 гг. — эксперт управления по оптимизации государственных услуг Департамента по развитию «Электронного правительства» и государственных услуг МИК РК.
2018−2019 гг. — главный эксперт управления политики совершенствования государственных услуг Департамента развития «Электронного правительства» и государственных услуг МЦРИАП РК.
2019−2021 гг. — руководитель управления информатизации и автоматизации государственных услуг Департамента цифровизации и информатизации МЭПР РК.
2021−2024 гг. — заместитель директора департамента цифровой трансформации МЦРИАП РК.
2024−2025 гг. — директор департамента цифровизации и государственных услуг МПС РК. С февраля 2025 года занимал должность директора департамента архитектуры и политики цифровой трансформации МЦРИАП РК.