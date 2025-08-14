32-летний Асылбек Ахметжанов стал вице-министром просвещения

Как сообщается на сайте правительства страны, Ахметжанов родился 1993 году в Алматы. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева и Казахский университет технологии и бизнеса. Трудовую деятельность начал в январе 2016 г. в качестве и.о. эксперта управления по оптимизации государственных услуг Комитета связи, информатизации и информации МИР РК. 2016−2018 гг. — эксперт управления по оптимизации государственных услуг Департамента по развитию «Электронного правительства» и государственных услуг МИК РК.