Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

32-летний Асылбек Ахметжанов стал вице-министром просвещения

Асылбек Ахметжанов сегодня был назначен вице-министром просвещения Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Источник: пресс-служба правительства РК

Как указано в сообщении, постановлением правительства Ахметжанов Асылбек Амантайулы назначен вице-министром просвещения Республики Казахстан.

Как сообщается на сайте правительства страны, Ахметжанов родился 1993 году в Алматы. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева и Казахский университет технологии и бизнеса. Трудовую деятельность начал в январе 2016 г. в качестве и.о. эксперта управления по оптимизации государственных услуг Комитета связи, информатизации и информации МИР РК. 2016−2018 гг. — эксперт управления по оптимизации государственных услуг Департамента по развитию «Электронного правительства» и государственных услуг МИК РК.

2018−2019 гг. — главный эксперт управления политики совершенствования государственных услуг Департамента развития «Электронного правительства» и государственных услуг МЦРИАП РК.

2019−2021 гг. — руководитель управления информатизации и автоматизации государственных услуг Департамента цифровизации и информатизации МЭПР РК.

2021−2024 гг. — заместитель директора департамента цифровой трансформации МЦРИАП РК.

2024−2025 гг. — директор департамента цифровизации и государственных услуг МПС РК. С февраля 2025 года занимал должность директора департамента архитектуры и политики цифровой трансформации МЦРИАП РК.