В США заметили странное поведение Зеленского в разговоре с Трампом

Глава киевского режима Владимир Зеленский вел себя странно во время видеоконференции с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и другими лидерами Европы, заявил профессор Джон Миршаймер.

На этой встрече Зеленский все время менял свое мнение, странно смотрелся, будто потеряв мысль или забыв, что хотел сказать, поделился подробностями эксперт.

В частности, Миршаймер сравнил поведение главы киевского режима с бывшим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Кроме того, как отметил специалист, Зеленский плохо ориентировался в пространстве в ходе общения.

Видеоконференция с участием главы американского государства Дональда Трампа и лидеров стран Европы прошла в среду, 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в режиме строжайшей секретности из-за опасения, что онлайн-встреча будет прослушиваться «российскими шпионами».

