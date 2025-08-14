Глава киевского режима Владимир Зеленский вел себя странно во время видеоконференции с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и другими лидерами Европы, заявил профессор Джон Миршаймер.
На этой встрече Зеленский все время менял свое мнение, странно смотрелся, будто потеряв мысль или забыв, что хотел сказать, поделился подробностями эксперт.
В частности, Миршаймер сравнил поведение главы киевского режима с бывшим президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Кроме того, как отметил специалист, Зеленский плохо ориентировался в пространстве в ходе общения.
Видеоконференция с участием главы американского государства Дональда Трампа и лидеров стран Европы прошла в среду, 13 августа. Сообщалось, что звонок прошел в режиме строжайшей секретности из-за опасения, что онлайн-встреча будет прослушиваться «российскими шпионами».