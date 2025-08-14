Десятки тысяч жертв: Макрон не стал извиняться за жестокие репрессии французских колонизаторов

В 2018 году его правительство инициировало реституцию 26 культурных ценностей Бенину, что стало прямым ответом на подготовленный по его заказу новаторский доклад. В докладе, подготовленном в соавторстве французским искусствоведом Бенедиктой Савой и сенегальской писательницей Фелвиной Сарр, утверждается, что эти предметы были не просто музейными экспонатами, но живыми частями культурной памяти, которые принадлежали их родине. В мае этого года в Бенин был возвращен 27-й артефакт, принадлежащий Финляндии.