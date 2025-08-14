Работу одной немецкой организации признали нежелательной в России

Генпрокуратура РФ признала деятельность неправительственной организации Demokrati-JA e.V. (ФРГ) нежелательной на территории России.
По информации надзорного ведомства, объединение было создано российскими эмигрантами, проживающими в Германии. Его основная цель заключалась в формировании в нашей стране «солидарного гражданского общества» и внедрении демократических механизмов. Между тем, по данным ГП РФ, на практике участники организации вносят раскол в русскоязычную диаспору ФРГ, стимулируя деятельность, направленную против российских интересов.
Также им вменяется проведение массовых антироссийских акций и распространение материалов, дискредитирующих проводимую Москвой политику, избирательную систему России, а также действия ВС РФ в ходе СВО.
