Нагнетают: американские военные корабли отправлены в сторону Китая после инцидента

Военно-морские силы США в течение многих лет осуществляли то, что они называют рейсами и пролетами в Южно-Китайском море в целях обеспечения свободы судоходства, чтобы оспорить ограничения Китая и его требование уведомлять о въезде практически на всем участке спорных вод, на который он претендует, отмечает Associated Press. Это злит Китай, и его вооруженные силы столкнулись с американскими военными кораблями и самолетами во время патрулирования в международных водах и воздушном пространстве.