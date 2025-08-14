Нагнетают: американские военные корабли отправлены в сторону Китая после инцидента

Военные корабли США патрулируют Южно-Китайское море после столкновения двух китайских кораблей. Сообщается, что USS Higgins и USS Cincinnati вышли в море вблизи отмели Скарборо после того, как китайцы попытались отогнать филиппинское судно в спорном участке.
США ненадолго разместили два военных корабля на спорном мелководье Южно-Китайского моря, где ранее на этой неделе столкнулись два китайских судна, пытавшиеся отогнать небольшое филиппинское судно в результате инцидента в открытом море, которая вызвала тревогу по поводу безопасности на море.
Как напоминает Associated Press, и Китай, и Филиппины претендуют на отмель Скарборо и другие выходы в Южно-Китайском море. Вьетнам, Малайзия, Бруней и остров Тайвань также предъявляют перекрывающиеся претензии в спорных водах.
Эсминец с управляемыми ракетами USS Higgins и боевой корабль USS Cincinnati были замечены кораблем ВМС Китая, когда находились примерно в 30 морских милях (55 км) от отмели Скарборо. Сообщений о каком-либо неблагоприятном инциденте не поступало, заявил коммодор береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла, сославшись на информацию от официальных лиц США и наблюдательный полет с Филиппин.
Военно-морские силы США в течение многих лет осуществляли то, что они называют рейсами и пролетами в Южно-Китайском море в целях обеспечения свободы судоходства, чтобы оспорить ограничения Китая и его требование уведомлять о въезде практически на всем участке спорных вод, на который он претендует, отмечает Associated Press. Это злит Китай, и его вооруженные силы столкнулись с американскими военными кораблями и самолетами во время патрулирования в международных водах и воздушном пространстве.
Развертывание американских кораблей произошло после того, как посол Вашингтона в Маниле Мэрикэй Карлсон во вторник осудила «последние безрассудные действия Китая, направленные против филиппинского судна» в Скарборо. Богатый рыбой атолл у северо-западных Филиппин в последние годы становится ареной все более напряженных столкновений между китайской и филиппинской береговой охраной, рыболовецкими и другими судами.
Филиппины, бывшая колония США, являются старейшим союзником Вашингтона по договору в Азии, подчеркивает Associated Press. США неоднократно предупреждали, что они обязаны защищать Филиппины, если филиппинские войска подвергнутся вооруженному нападению, в том числе в Южно-Китайском море.
В понедельник эсминец ВМС Китая и корабль береговой охраны Китая случайно столкнулись, когда пытались заблокировать и отогнать небольшой филиппинский корабль береговой охраны BRP Suluan, примерно в 10,5 морских милях (19 км) от Скарборо. На видеозаписи, опубликованной филиппинской береговой охраной, видно, как корабль береговой охраны Китая стреляет из своей мощной водяной пушки, а несколько китайских военнослужащих стоят на носу незадолго до того, как в этот отсек врезался быстро разворачивающийся корабль ВМС Китая.
Вскоре после столкновения на видео видна сильно разрушенная носовая часть корабля береговой охраны Китая без китайского персонала, который стоял на палубе перед крушением. На корпусе корабля ВМС Китая появились глубокие вмятины и, по-видимому, линейные выбоины.
Япония, Австралия и Новая Зеландия выразили тревогу в среду по поводу опасных маневров, которые привели к столкновению в оживленных водах, являющихся ключевым мировым торговым маршрутом, отмечает Associated Press.
«Япония поддерживает верховенство закона и выступает против любых действий, которые усиливают напряженность. Мы обеспокоены повторяющимися действиями в Южно-Китайском море», — заявил посол Японии в Маниле Эндо Казуя в своем посте в соцсетях.
Посольство Австралии в Маниле выразило обеспокоенность «опасным и непрофессиональным поведением китайских судов вблизи отмели Скарборо с участием филиппинской береговой охраны», заявив, что инцидент «подчеркивает необходимость деэскалации, сдержанности и уважения международного права».
«Это полезный опыт для Китайской Народной Республики», — утверждает Тарриэла, командующий береговой охраной Филиппин, на пресс-конференции в Маниле. «В течение стольких лет мы напоминали им о необходимости прекратить опасные маневры, не допускать рискованных блокировок, соблюдать правила предотвращения столкновений, потому что при очень высокой вероятности просчета может произойти столкновение такого рода».
Тарриэла выступил через несколько часов после того, как китайский истребитель подлетел на расстояние 150 метров, пытаясь отогнать самолет филиппинской береговой охраны, совершавший наблюдательный полет в среду над Скарборо с приглашенными журналистами на борту. По словам Тарриэлы, китайский реактивный самолет совершал опасные маневры в течение примерно 20 минут, в том числе пролетал примерно в 200 футах над небольшим филиппинским самолетом.