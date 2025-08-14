Ричмонд
В Кишиневе сохранили запрет на участие в выборах партиям блока «Победа»

Они намерены обратиться в Высшую судебную палату.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева сохранила запрет на участие в парламентских выборах для четырех партий, входящих в оппозиционный блок «Победа». Об этом сообщил руководитель партии «Шанс» Алексей Лунгу на акции протеста у здания суда.

«Апелляционная палата отклонила наш запрос о повторной регистрации в избирательной гонке. Мы обратимся в Высшую судебную палату (ВСП), чтобы доказать всем, что наша команда действует правильно, действует в соответствии с судебными процедурами и является мирной командой, которая уважает законы Республики Молдова», — сказал Лунгу.

Блок «Победа» состоит из партий «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Шанс». Ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации блока «Победа» на выборах. После этого входящие в блок партии решили принять участие в выборах по отдельности. На сегодняшней акции протеста Лунгу заявил, что за отказом стоит контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности (ПДС). «В Республике Молдова больше нет правосудия, нет Апелляционной палаты. Судьи должны понять, что грязь, которую они творят по приказу преступной группировки ПДС, поставит крест на их карьере в судебной системе», — сказал политик перед собравшимися.

Представителям блока «Победа» было отказано и в праве участвовать в президентских выборах 2024 года. Это решение обосновали связями с партией «Шор», которая была объявлена в Молдавии незаконной. На лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, ПДС не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Среди оппонентов ПДС — Патриотический блок, который сформирован вокруг Партии социалистов, а также блок «Альтернатива».