В Кишиневе сохранили запрет на участие в выборах партиям блока «Победа»

Блок «Победа» состоит из партий «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и спасения Молдовы» и «Шанс». Ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации блока «Победа» на выборах. После этого входящие в блок партии решили принять участие в выборах по отдельности. На сегодняшней акции протеста Лунгу заявил, что за отказом стоит контролирующая парламент и правительство Партия действия и солидарности (ПДС). «В Республике Молдова больше нет правосудия, нет Апелляционной палаты. Судьи должны понять, что грязь, которую они творят по приказу преступной группировки ПДС, поставит крест на их карьере в судебной системе», — сказал политик перед собравшимися.