Президент принял представителя омбудсмена по Астане

«В этом контексте Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Баян Жалмаганбетову за ее активную гражданскую позицию и подчеркнул, что ее работа в столице служит примером для других регионов, что возлагает на нее особую ответственность», — отметили в Акорде.