Президент принял представителя омбудсмена по Астане

14 августа 2025 года президент принял представителя уполномоченного по правам человека по городу Астане Баян Жалмаганбетову, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

По информации Акорды, на встрече обсудили вопросы защиты прав человека, в том числе касающиеся обеспечения благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями.

«Баян Жалмаганбетова доложила главе государства о ситуации в правозащитной сфере и высказала ряд предложений», — сказано в сообщении.

В свою очередь, президент напомнил, что в декабре 2023 года подписал специальный Указ о Плане действий в области прав человека и верховенства закона, и отметил ключевую роль омбудсмена и его представителей в эффективной реализации данного документа.

«В этом контексте Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Баян Жалмаганбетову за ее активную гражданскую позицию и подчеркнул, что ее работа в столице служит примером для других регионов, что возлагает на нее особую ответственность», — отметили в Акорде.

Президент подчеркнул важность укрепления сотрудничества с акиматом и министерствами для решения проблем лиц с ограниченными возможностями, а также развития взаимодействия с неправительственными организациями.

Кроме того, сегодня, 14 августа, глава государства направил премьер-министру Шахбазу Шарифу поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Пакистана.