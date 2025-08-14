Администрацию Куюргазинского района возглавила Лира Терегулова

Совет депутатов района провел выборы 13 августа, на заседании большинством голосов утвердили кандидатуру Лиры Терегуловой, которая ранее занимала в районной администрации пост исполняющего обязанности замглавы по социальным вопросам. Ранее она работала начальником отдела допобразования и воспитания в Минобразования и науки Башкирии.