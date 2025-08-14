Администрацию Куюргазинского района возглавила Лира Терегулова

Совет депутатов района провел выборы 13 августа, на заседании большинством голосов утвердили кандидатуру Лиры Терегуловой, которая ранее занимала в районной администрации пост исполняющего обязанности замглавы по социальным вопросам. Ранее она работала начальником отдела допобразования и воспитания в Минобразования и науки Башкирии.
Напомним, ранее район возглавлял Юлай Ильясов, который ушел в отставку 8 июля. Сообщается, что он занял руководящую должность в одной из структур «Роснефти» в Красноярске.
Отметим, что ранее на пост главы Мишкинского района была утверждена Лариса Александрова. Также ранее уволился мэр Баймака.