В ФСБ сообщили, что Россия сорвала планы Украины по созданию ракет «Сапсан»

В 2015 году работы возобновили под названием «Гром-2». В 2018 году был представлен ходовой макет на шасси Харьковского КБ машиностроения, а в августе того же года он участвовал в параде ко Дню независимости Украины. Тогда же прошли первые заводские испытания. Украинский портал «Милитарный» оценил в 2020 году дальнейшее завершение проекта в дополнительные $300 млн.