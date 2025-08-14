В Молдавии обвинили правящую партию в попытке захватить Конституционный суд

КИШИНЕВ, 14 авг — РИА Новости. Лидер Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) Игорь Додон обвинил правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) в попытке установления контроля над Конституционным судом накануне осенних парламентских выборов.
Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу созвал на 17 августа экстренное заседание для проведения церемонии приведения к присяге судей Конституционного суда. В состав инстанции вошли бывший адвокат президента Майи Санду Николай Рошка, вице-председатель ПДС, экс-министр юстиции Сергей Литвиненко, чье имя фугировало в скандале с утверждением кандидатуры гражданки США Вероники Драгалин на должность главы Антикоррупционной прокуратуры. Оппозиция критиковала процесс назначения новых судей, утверждая, что он проводится в спешке, без консультаций с парламентскими фракциями и с игнорированием рекомендаций Венецианской комиссии.
«Антиконституционная группировка ПДС в срочном порядке хочет окончательно захватить Конституционный суд, превратив его в филиал своей партии. Спешка депутатов от правящей партии назначить лояльных им судей напрямую связана с предстоящими осенними выборами», — написал Додон в своем Telegram-канале.
Лидер молдавских социалистов выразил опасения, что после парламентских выборов Конституционный суд может принимать «политизированные решения, вплоть до отмены выборов, если правящая партия получит на них плохой результат».
Додон провел параллель с событиями июня 2019 года, когда решения Конституционного суда в пользу Демократической партии молдавского олигарха Владимира Плахотнюка привели к двоевластию в стране и непризнанию нового правительства Майи Санду. Впоследствии те судьи ушли в отставку после обвинений в участии в захвате государства.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.