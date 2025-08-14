Что известно о разгроме «Сапсана» на Украине в ответ на «Паутину»

Разработка «Сапсана» велась на Украине конструкторским бюро «Южное» с 2006 года, но с многолетними перерывами. Основой для ракетной программы стали технологии СССР. Предполагалось, что новый комплекс по своим возможностям составит конкуренцию российскому «Искандеру» и даже превзойдет его по характеристикам. В 2015 году Украина представила макетный вариант оружия, в 2021 году в Минобороны страны объявили о 80% готовности комплекса, 18 июня 2025 года украинский президент Владимир Зеленский объявил о старте серийного производства «Сапсанов».