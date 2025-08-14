Ричмонд
Что известно о разгроме «Сапсана» на Украине в ответ на «Паутину»

14 августа Минобороны РФ заявило об успешном проведении операции по ликвидации конструкторских бюро и предприятий по производству ракет «Сапсан» на Украине. В ФСБ оценили ущерб украинскому ВПК как превышающий потери России от операции «Паутина», ранее проведенной Киевом. Рассказываем, что известно о ракетном комплексе «Сапсан», участии НАТО в его разработке и операции по блокировке выпуска оружия.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: ЦОС ФСБ России

Детали операции

Операцию готовили и осуществили Минобороны РФ и ФСБ. Этап ликвидации всех объектов производственной цепочки, позволяющей выпускать ракетное оружие для ВСУ, был осуществлен в июле. Для нанесения массированных ударов ВС РФ использовали оружие морского, воздушного и наземного базирования, а также дроны, пишут «Ведомости».

Минобороны уточнили, что в результате операции были уничтожены конструкторские бюро, цеха по производству ракетного топлива, предприятия, где собирали ракеты и установки, а также комплексы ПВО, которые защищали производства от российских атак. В Днепропетровской области при ударе уничтожены четыре установки Patriot, а также радиолокационная станция AN/MPQ-65, предоставленная ВСУ из арсенала Пентагона.

В ФСБ добавили, что ликвидированы критически важные объекты, связанные с производством «Сапсанов». ВС РФ уничтожили: химический и механические заводы в Павлограде Днепропетровской области, завод «Звезда» и НИИ химических продуктов в Шостке Сумской области, а также склад в селе Вакуленчук в Житомирской области, куда вывезли компоненты из Павлограда, сообщает РБК.

«Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и несопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции “Паутина”», — цитирует заявление спецслужбы ТАСС.

Связь производства «Сапсанов» с Германией и НАТО

Разведка установила, что производство «Сапсанов» и планы по их дальнейшему использованию для ударов в глубь России — инициатива не только Украины. Разрешение на выпуск оружия предоставило НАТО, а финансировала производство Германия. В работе по созданию и организации выпуска оружия были заняты специалисты из других стран Европы.

Минобороны сообщило, что Киев при согласовании с западными союзниками намеревался использовать «Сапсаны» для ударов по территории России. Проведение операции ВС РФ лишило власти Украины и ее партнеров возможности реализовать план.

В ФСБ объяснили, что ВСУ в случае использования «Сапсанов» могли бы атаковать большую часть Центральной России и Белоруссию, сообщает ТАСС.

Что известно об ОТРК «Сапсан»

«Сапсан» — оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты. Она способна атаковать цели на расстоянии до 500−700 км. Конструкция комплекса позволяет использовать для него зенитные и противокорабельные ракеты, рассказывает РБК.

Разработка «Сапсана» велась на Украине конструкторским бюро «Южное» с 2006 года, но с многолетними перерывами. Основой для ракетной программы стали технологии СССР. Предполагалось, что новый комплекс по своим возможностям составит конкуренцию российскому «Искандеру» и даже превзойдет его по характеристикам. В 2015 году Украина представила макетный вариант оружия, в 2021 году в Минобороны страны объявили о 80% готовности комплекса, 18 июня 2025 года украинский президент Владимир Зеленский объявил о старте серийного производства «Сапсанов».

Напомним, операцию «Паутина» Украина осуществила в июне 2025 года. Киев организовал дистанционный запуск беспилотников по российским военным аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Жертв в результате атаки не было, ущерб зафиксировали только на авиабазах в Мурманской и Иркутской областях.

