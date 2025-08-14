Ричмонд
«Новые лица, новые должности, новые задачи». Лукашенко проводит кадровый день 14 августа

Лукашенко проводит кадровый день, когда ожидается серия назначений.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 14 августа, проводит кадровый день. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Кадровый день у президента. Сегодня во Дворце Независимости — серия назначений», — подчеркивается в сообщении.

В телеграм-канале добавили, что будут новые лица, новые должности, а также новые задачи. Глава государства не только подпишет указы, но также лично познакомится с теми людьми, которые будут работать бок о бок с президентом Беларуси.

«Фамилии пока в секрете — интрига раскроется совсем скоро», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале обратили внимание, что в Красном зале Дворца Независимости находятся восемь назначенцев. Это было личным напутствием от президента Беларуси.

«В рабочем порядке, как планируется, будут назначены и согласованы еще 10 человек», — указано в сообщении.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Пакистану о направлении специалистов в Беларусь для работы.

Кроме того, Лукашенко сказал, где не должно быть «лишних» денег в Беларуси.

А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Медовый Спас, когда говорят «У первого Спаса всего в запасе».

