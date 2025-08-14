«Новые лица, новые должности, новые задачи». Лукашенко проводит кадровый день 14 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 14 августа, проводит кадровый день. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Кадровый день у президента. Сегодня во Дворце Независимости — серия назначений», — подчеркивается в сообщении.
В телеграм-канале добавили, что будут новые лица, новые должности, а также новые задачи. Глава государства не только подпишет указы, но также лично познакомится с теми людьми, которые будут работать бок о бок с президентом Беларуси.
«Фамилии пока в секрете — интрига раскроется совсем скоро», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале обратили внимание, что в Красном зале Дворца Независимости находятся восемь назначенцев. Это было личным напутствием от президента Беларуси.
«В рабочем порядке, как планируется, будут назначены и согласованы еще 10 человек», — указано в сообщении.
