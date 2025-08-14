Молдавская партия «Шанс» обжалует отказ в регистрации на выборах

КИШИНЕВ, 14 авг — РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии «Шанс» Алексей Лунгу сообщил РИА Новости о намерении обжаловать в Высшей судебной палате решение Апелляционной палаты об отказе в повторной регистрации на предстоящих выборах.
Ранее в четверг Апелляционная палата Кишинева отклонила жалобу на решение ЦИК республики об отказе партии «Шанс» в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября.
«Мы продолжим борьбу. Сейчас готовим протест на это незаконное решение. Подадим жалобу в Высшую судебную палату, чтобы доказать всем проходимцам, что оппозиция действует правильно и уважает законы страны, а они — режим Санду — нет», — сказал Лунгу.
Партия «Шанс» ранее уже предпринимала попытки регистрации для участия в выборах, однако столкнулась с отказом избирательных органов.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.