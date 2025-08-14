Молдавская полиция перекрыла в Кишиневе район СИЗО перед акцией протеста

КИШИНЕВ, 14 авг — РИА Новости. Полиция Кишинева заблокировала в четверг доступ к территории вокруг СИЗО № 13, где содержатся глава Гагаузии Евгения Гуцул и активистка блока «Победа» Светлана Попан, перед запланированной акцией протеста в их поддержку, передает корреспондент РИА Новости.
Правоохранительные органы перекрыли улицы в периметре следственного изолятора, ограничив проход даже для работающих в районе людей. Однако сторонники Гуцул и блока «Победа» намерены продолжить протестную акцию в их поддержку.
К зданию СИЗО не пропустили также депутата от блока «Победа» Регину Апостолову, которая планировала встречу с начальником пенитенциарного учреждения.
«Мне не разрешили пройти к месту содержания задержанных, хотя я являюсь депутатом парламента. Я планировала встретиться с начальником тюрьмы», — сказала Апостолова журналистам.
Полицейские установили оцепление в радиусе нескольких кварталов от СИЗО. Представители правоохранительных органов пока не прокомментировали причины усиленных мер безопасности.
«Это нарушение конституционного права граждан на мирные собрания», — добавила Апостолова.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Сторонники Гуцул проводят ежедневные акции в ее поддержку.
Оппозиция обвиняет правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.