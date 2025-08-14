Ричмонд
ЦИК Татарстана утвердил форму избирательного бюллетеня на выборах Раиса РТ

Сегодня на 104-м заседании Центральной избирательной комиссии РТ принято постановление об утверждении формы избирательного бюллетеня для голосования на выборах Раиса Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Источник: пресс-служба ЦИК РТ

«Избирательный бюллетень — это один из самых главных документов всей избирательной кампании. Он содержит имена кандидатов, краткие сведения об их биографии. Мы приложим все усилия, чтобы единый день голосования прошел в Татарстане максимально прозрачно, организованно, в строгом соответствии с законом», — заверил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Напротив фамилии, имени и отчества кандидата указываются год рождения, место жительства, основное место работы, информация о политической партии, которая выдвинула кандидата.

Ранее ЦИК Татарстана утвердил количество избирательных бюллетеней на выборах Раиса республики — 2 923 100 штук, в том числе для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней — 93 900.

Бюллетени будут напечатаны двух государственных языках — татарском и русском, что обеспечивает доступность информации для всех жителей республики.

Выборы Раиса Республики Татарстан состоятся 14 сентября, все избирательные участки будут работать с 7 часов утра до 8 часов вечера.

Тогда же в РТ пройдут выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета республики по Мелекесскому одномандатному избирательному округу № 18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

