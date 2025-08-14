Жена Трампа пригрозила сыну Байдена иском за клевету по делу Эпштейна

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.
В начале августа Байден-младший опубликовал видео, в котором сообщил, что Эпштейн познакомил Меланию с Дональдом Трампом. При этом чета Трампов неоднократно заявляла, что будущих супругов представил друг другу модельный агент Паоло Замполли — на вечеринке в честь Недели моды в Нью-Йорке в 1998 году.
В документе указано, что, если господин Байден не откажется от своих заявлений, Мелания будет требовать возмещения ущерба в размере более $1 млрд. Срок ультиматума, как сообщили Fox News, истек еще 7 августа.
Несоблюдение требований приведет к тому, что первая леди будет использовать «доступные ей средства правовой защиты, чтобы возместить огромный финансовый и репутационный ущерб, который она претерпела».
Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле подростками и склонении их к проституции. Через несколько недель миллиардера нашли мертвым в тюремной камере еще до суда.