Жена Трампа пригрозила сыну Байдена иском за клевету по делу Эпштейна

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле подростками и склонении их к проституции. Через несколько недель миллиардера нашли мертвым в тюремной камере еще до суда.