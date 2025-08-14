Сенатор Грэм назвал лидера, который стал «мостом» между Трампом и Европой

Дружба двух президентов началась около полугода назад. Завязать отношения с Трампом помог гольф — Стубб увлекался им в юные годы и даже мечтал стать профессиональным игроком. В феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности Грэм, с которым Стубб уже общался близко, связал финна с Трампом и они условились сыграть в гольф. Финскому лидеру пришлось вспомнить навыки, так как игру он давно забросил. Игра Стубба впечатлила Трампа, пишет газета, после нее американец подарил гостю новый набор клюшек.