Сенатор Грэм назвал лидера, который стал «мостом» между Трампом и Европой

Финский президент Александр Стубб смог наладить доверительное общение с американским лидером Дональдом Трампом и другими политиками из США. Он стал «мостом» между Европой и Соединенными Штатами, заявил The Wall Street Journal (WSJ) сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
«Он стал мостом между Европой и Трампом. Алекс, пожалуй, самый активный посредник: он переписывается с Трампом, получает информацию и дает советы», — рассказал Грэм.
Газета пишет, что Стубб часто общается с Трампом, утро финского президента обычно в 5:00 начинается с триатлона, сауны и затем, довольно часто, звонка американскому лидеру.
Дружба двух президентов началась около полугода назад. Завязать отношения с Трампом помог гольф — Стубб увлекался им в юные годы и даже мечтал стать профессиональным игроком. В феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности Грэм, с которым Стубб уже общался близко, связал финна с Трампом и они условились сыграть в гольф. Финскому лидеру пришлось вспомнить навыки, так как игру он давно забросил. Игра Стубба впечатлила Трампа, пишет газета, после нее американец подарил гостю новый набор клюшек.
Кроме того, они вели разговор на разные темы, в том числе говорили и о президенте Владимире Путине. Стубб рассказывал о вопросе Трампа «Можно ли доверять Путину?», на который финский президент ответил отрицательно. После этой встречи Стубб сообщил лидерам Европы и Украины об изменении отношения Трампа к Путину.
С тех пор американский и финский президент общаются регулярно — в звонках и переписках. «Я могу донести до Трампа мысли Европы или [президента Украины Владимира] Зеленского, а затем объяснить европейским коллегам, что думает Трамп», — сказал о своей роли Стубб WSJ. Также он отмечал, что американский президент «умеет слушать» и ведет «очень откровенные разговоры».
На Украине Стубба считают «неоценимым посредником» для Зеленского, особенно после их конфликта с Трампом в Овальном кабинете в конце февраля. Президент Украины публично благодарил финского коллегу за «помощь в налаживании контакта».
Стубб, комментируя перепалку президентов, сравнил ее со ссорой в браке и посчитал нужным для участников «поговорить, пожать друг другу руки и двигаться дальше». Также он добавил, что «иногда публичная дипломатия не работает» и в таких ситуациях «нужно быть финном»: сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну и вернуться за стол переговоров.