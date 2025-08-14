Михаил Развожаев: «Вопросов очень много, и многие из них решаются не только финансовыми способами»

Хотелось посмотреть именно небольшие объекты, которые больше всего сейчас волнуют местных жителей. Вопросов очень много, и многие из них решаются не только финансовыми способами. Наши муниципалитеты должны досконально понимать ситуацию на местах, вести системную работу и эффективно решать проблемы, о которых говорят люди. Такие полномочия у них есть, это просто надо делать. У меня это главный посыл к руководителям районов, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева. Глава города осмотрел территорию возле торгового центра «Московский». Одна часть территории является придомовой, а другая — примыкает к торговому центру. Территория, равно как и дорога, находится в ненадлежащем состоянии. Из-за постоянного потока машин, со временем здесь продавились канализационные сети, и теперь отходы поступают в подвал прилегающего к дороге дома. Благоустроим территорию вокруг ТЦ «Московский». Дворы рядом частично приведены в порядок, а вот сама территория в ужасном состоянии, в ямах и ухабах, здесь проезжает огромное количество машин, в том числе, грузовых. Дорогу нужно ремонтировать. Сейчас идут работы на участке слева от кинотеатра «Москва», будем приводить в порядок всю эту территорию, — сказал губернатор. Он пообщался с жительницей дома № 74 по проспекту Генерала Острякова. Женщина рассказала, что грузовики, которые ездят по этой дороге, продавили канализационные сети, и стоки возвращаются в подвал дома. Губернатор поручил департаменту городского хозяйства разобраться и решить проблему.