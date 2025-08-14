Беларусь получила еще партию Су-30СМ2 на вооружение

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Белорусская армия получила новую партию современных российских многоцелевых военных самолетов Су-30СМ2.
«Прямо сейчас на один из аэродромов ВВС и войск ПВО прибывает очередная партия самолетов Су-30СМ2», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Там отмечается, что боевые машины белорусская армия получает в рамках военно-технического сотрудничества с Россией.
Новейшие российские самолеты призваны повысить возможности военно-воздушных сил республики по обеспечению безопасности государства в воздухе.