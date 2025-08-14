Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков раскрыл состав российской делегации и повестку саммита Россия — США

Переговоры начнутся с личной встречи Путина и Трампа.

Источник: РИА "Новости"

Саммит России и США начнется 15 августа на Аляске в 11:30 по местному времени (22:30 по Москве) со встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом во время брифинга сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он также раскрыл состав российской делегации. Участие в саммите примут сам Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер — министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Саммит откроется личной беседой Путина и Трампа в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем пройдут переговоры в расширенном составе делегаций, которые продолжатся за рабочим завтраком. Завершится встреча совместной пресс-конференцией лидеров.

Как отметил Ушаков, центральной темой переговоров станет урегулирование украинского кризиса. Состав американской делегации помощник президента РФ комментировать не стал, отметив, что это прерогатива американской стороны. Он уточнил, что переговоры пройдут в составе делегаций по формуле «5 на 5».

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше