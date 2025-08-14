Ушаков раскрыл состав российской делегации и повестку саммита Россия — США

Саммит России и США начнется 15 августа на Аляске в 11:30 по местному времени (22:30 по Москве) со встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом во время брифинга сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он также раскрыл состав российской делегации. Участие в саммите примут сам Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер — министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Саммит откроется личной беседой Путина и Трампа в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем пройдут переговоры в расширенном составе делегаций, которые продолжатся за рабочим завтраком. Завершится встреча совместной пресс-конференцией лидеров.
Как отметил Ушаков, центральной темой переговоров станет урегулирование украинского кризиса. Состав американской делегации помощник президента РФ комментировать не стал, отметив, что это прерогатива американской стороны. Он уточнил, что переговоры пройдут в составе делегаций по формуле «5 на 5».