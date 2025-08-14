Ричмонд
Эксперт рассказала, чем сотрудничество России и США грозит Европе

Доцент Новикова: экономическое сотрудничество РФ и США сулит негатив для Европы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Любые конструктивные переговоры РФ и США привнесут дополнительный рост в мировую экономику, но не в европейскую — она находится в невыгодном положении из-за разрыва отношений с Россией, оценила для РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

«С точки зрения мировой экономики любые конструктивные переговоры, направленные на взаимовыгодное взаимодействие, привнесут дополнительный экономический рост в мировую экономику. А вот с точки зрения конкурентной борьбы сотрудничество России и США может отрицательно сказаться на экономике Европы, которая разорвала все связи с российской экономикой в последние годы», — считает Новикова.

Для Китая, основного соперника США, по ее мнению, данная встреча не должна вызывать опасений, потому что Россия всегда принимала во внимание те взаимоотношения, которые уже существуют и приносят пользу двум сторонам.

