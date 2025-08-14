Эксперт рассказала, чем сотрудничество России и США грозит Европе

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Любые конструктивные переговоры РФ и США привнесут дополнительный рост в мировую экономику, но не в европейскую — она находится в невыгодном положении из-за разрыва отношений с Россией, оценила для РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.