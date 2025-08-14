В Новосибирской области увеличили выплаты для желающих служить по контракту

Кроме финансовой поддержки, военнослужащие и их семьи могут рассчитывать на широкий спектр социальных гарантий. Как отметил участник СВО и контрактник Алексей, в его случае региональные власти оперативно помогли родителям с лечением и бытовыми вопросами во время его службы. После завершения контракта он планирует получить бесплатное профессиональное образование в аграрной сфере, такая возможность предусмотрена для участников СВО.