В Новосибирской области увеличили выплаты для желающих служить по контракту

С 1 июля по 30 сентября 2025 года единовременная выплата при заключении контракта для новосибирцев достигнет 2 млн рублей — 1,6 млн из регионального бюджета и 400 тысяч из федерального.
В Новосибирской области улучшены условия для жителей, решивших заключить контракт на военную службу. Как сообщили в правительстве региона, единовременная выплата для новобранцев теперь составляет 2 миллиона рублей: 1,6 млн из регионального бюджета и 400 тысяч из федерального. Соответствующее решение принято губернатором Андреем Травниковым.
Кроме финансовой поддержки, военнослужащие и их семьи могут рассчитывать на широкий спектр социальных гарантий. Как отметил участник СВО и контрактник Алексей, в его случае региональные власти оперативно помогли родителям с лечением и бытовыми вопросами во время его службы. После завершения контракта он планирует получить бесплатное профессиональное образование в аграрной сфере, такая возможность предусмотрена для участников СВО.
В зоне специальной военной операции контрактники получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. К этому добавляются выплаты за подбитую технику противника, продвижение штурмовых подразделений, а также вознаграждения при награждении медалями и орденами.