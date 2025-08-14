Лукашенко назначил и согласовал 16 чиновников в кадровый день 14 августа

Президент назначил и руководителей диппредставительств Беларуси за рубежом. Так, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Саудовская Аравия по совместительству стал Игорь Белый, а Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Многонациональном Государстве Боливия по совместительству назначен Дмитрий Деревинский.