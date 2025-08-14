Ричмонд
Лукашенко назначил и согласовал 16 чиновников в кадровый день 14 августа

Лукашенко назначил дипломатов, заместителей министров и руководителей районов в кадровый день 14 августа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 августа в кадровый день согласовал имена 16 чиновников, в числе которых заместители министров, дипломаты, руководители администраций районов, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

В числе новых руководителей республиканских органов госуправления — Елена Богдан, которая назначена первым замминистра здравоохранения. Новым первым замминистра экономики стал Иван Вежновец, а замминистра связи и информатизации — Антон Алексеев.

Замминистрами сельского хозяйства и продовольствия назначены Виталий Кулак и Александр Яковчиц.

Президент назначил и руководителей диппредставительств Беларуси за рубежом. Так, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Саудовская Аравия по совместительству стал Игорь Белый, а Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Многонациональном Государстве Боливия по совместительству назначен Дмитрий Деревинский.

Послом в Судане, и тоже по совместительству, стал Евгений Соболевский.

Глава государства согласовал и назначения на должности руководителей местных исполкомов. Так, председателем Ивановского райисполкома стал Николай Бортник, Каменецкого райисполкома — Владимир Сенчук, Брестского райисполкома — Григорий Панасюк, Глубокского райисполкома — Петр Белусь, Дубровенского райисполкома Олег Макаревич, Сенницкого райисполкома — Александр Клячин, Чашникского райисполкома Дмитрий Станкевич. Главой администрации Октябрьского района Гродно назначена Зоя Кулеша.

Мы писали, что Александр Лукашенко проводит кадровый день 14 августа: «Новые лица, новые должности, новые задачи».

Кроме того, президент Беларуси сказал Пакистану о направлении специалистов в Беларусь для работы.

