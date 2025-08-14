СМИ раскрыли детали переговоров Трампа, Зеленского и лидеров ЕС

Американской деловой газете о ходе онлайн-переговоров и их результатах сообщили анонимные чиновники, которые участвовали в их организации, пишет RTVI. Они обратили внимание на тревогу Дональда Трампа по поводу возможного вмешательства Зеленского в переговорный процесс, поэтому он категорически отверг возможность его визита на Аляску 15 августа.
По данным WSJ, представители европейских государств также настаивали на своем участии в переговорах на Аляске на уровне госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова. Европейцы предлагали отправить на встречу генсека НАТО Марка Рютте или другого европейского политика. После того как Трамп пообщался по телефону с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем требования о приглашении на Аляску переговорщиков из Киева или Брюсселя были сняты.
Немецкие чиновники в беседе с представителем издания признались, что Трамп в переговорах с европейцами согласился сразу после встречи с Путиным позвонить Зеленскому и затем другим союзникам в Европе.
Мерц перед переговорами в Анкоридже заявил, что Трамп не планирует говорить с Путиным о территориальных уступках Украины, так как этот вопрос должны обсуждать только Москва и Киев. Глава германского правительства уточнил, что украинские власти готовы обсуждать передачу территорий. Сам он считает, что основой для принятия решений на переговорах является состояние линии боестолкновения.
Как пишет WSJ, участники онлайн-переговоров заявили Трампу, что не готовы юридически зафиксировать передачу украинских территорий России, но могут рассмотреть эту инициативу в будущем, когда будет заключаться окончательное мировое соглашение.
Генсек НАТО, по словам анонимных собеседников издания, акцентировал внимание Трампа на том, что предложение Кремля остановить боевые действия в обмен на освобождение Донбасса от присутствия ВСУ на самом деле откроет российской армии путь к Киеву.
Глава Франции Эммануэль Макрон после переговоров с Трампом 13 августа рассказал, что Трамп «ясно дал понять», что гарантии Украины при заключении мирного соглашения не будут включать сотрудничества с НАТО, однако США и Европа будут частью сделки.
По словам других участников онлайн-беседы, Трамп подтвердил, что США будут защищать Европу в будущем, но не уточнил детали оборонного сотрудничества.
Ранее собеседники Politico рассказали, что американский лидер выразил готовность Белого дома обеспечить Украину «средствами сдерживания», но только не в рамках партнерства с НАТО.
Politico считает, что лидеры Европы после разговора с Трампом остались уверенными в том, что республиканец будет следовать их рекомендациям и требованиям, но все же они опасаются, что он может изменить свою позицию во время разговора с Путиным.
Напомним, переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина состоятся 15 августа в Анкоридже на Аляске. Трамп пообещал в случае успешной встречи устроить трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины. Если же саммит будет бесполезным и Кремль не согласится на уступки, то Москву ждут рестрикции.