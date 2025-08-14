«Если Трамп отнимет у Санду войну, то партии PAS не с чем будет идти на выборы»: Ведь на все проблемы и провалы у правящего в Молдове режима один ответ — война

Трамп говорит им: «Вы же боитесь, что эта война придет к вам, в Европу? Так вот, я хочу остановить эту войну далеко от вас, где-то там на Донбассе. Сначала установить перемирие, потом, возможно, мир, и тогда эта война не придет к вам — в Молдову, Румынию, Польшу, страны Балтии, Германию, Францию… Вы же этого хотите — чтобы Россия не напала на вас? Так я и хочу остановить Россию далеко от вас».