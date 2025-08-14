Трамп отберет у Санду войну?
Европейские лидеры с ужасом ожидают результатов встречи президентов США и России на Аляске. Самый большой их страх — в том, что Дональд Трамп все-таки сумеет остановить войну на Украине.
На этой войне построена вся политика Европейского Союза и его лимитрофов, таких, как режим кишиневской президентки Майи Санду. Они оправдывают войной всё. Если война останавливается, то они окажутся в роли то ли голого короля из сказки Андерсена, то ли персонажей немой сцены из финала пьесы Гоголя.
Во всей этой истории Санду выступает в роли кенгуренка из сумки большой брюссельской кенгурихи Урсулы, или пассажира мотоциклетной коляски, которой рулит Макрон, или рюкзачка на плече у Мерца. От Санду ничего не зависит, но она, как и все остальные, поставила все на эту войну и с ужасом думает, что делать, если война остановится.
Русофобия, как официальная политика? «А какого отношения вы хотите к стране-агрессору»?
Отказ открывать избирательные участки для сотен тысяч сограждан в России? «Война».
Нарушение Конституции и законов, отмена прав и свобод человека, цензура, политические процессы? «Война».
Рост цен и тарифов, бедность, исход населения? «Война».
На все проблемы и провалы у режима Санду один ответ — война.
И вот какой-то Трамп хочет остановить эту войну, на которую построили долгосрочные, на десятилетия, планы все эти европейские руководители, включая Санду.
Трамп говорит им: «Вы же боитесь, что эта война придет к вам, в Европу? Так вот, я хочу остановить эту войну далеко от вас, где-то там на Донбассе. Сначала установить перемирие, потом, возможно, мир, и тогда эта война не придет к вам — в Молдову, Румынию, Польшу, страны Балтии, Германию, Францию… Вы же этого хотите — чтобы Россия не напала на вас? Так я и хочу остановить Россию далеко от вас».
И что слышит Трамп в ответ? «Ваш мир нас не устраивает. Он несправедливый. Так заканчивать войну нельзя. Лучше ее продолжать, чем останавливать таким способом».
С еще большим ужасом европейцы ждут следующего шага Трампа: «Если вы не хотите моего мира, то дальше воюйте с Россией сами, без Америки».
Европейцы хотят продолжения войны. У них все уже расписано на годы вперед: пока Украина продолжает воевать, а украинцы продолжают умирать, Европа наращивает военное производство и сама готовится к будущей войне с Россией. В этот план встроено и военное освоение Молдовы под видом «евроинтеграции». Один депутат Европарламента от Румынии честно признается: «Нам выгодно, чтобы Молдова оставалась буфером, который отделяет нас от агрессивной России». Это означает, что в какой-то момент на войну погонят и молдаван.
А тут какой-то Трамп со своим планом окончания войны. У Санду от такого плана рушится все. Если Трамп отнимает у Санду войну, то партии PAS просто не с чем идти на выборы. Вообще не с чем. Трамп выбивает у них из-под ног стул, и они просто беспомощно болтаются на веревке.
Автор: Дмитрий Чубашенко.
