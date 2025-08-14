Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь получила российские модернизированные самолеты Су 30 СМ²

Очередная партия российских бомбардировщиков Су 30 СМ² прибыла на белорусский военный аэродром.

Источник: Комсомольская правда

На один из военных аэродромов Беларуси прибыла очередная партия новых самолетов Су 30 СМ², сообщает Минобороны.

По словам начальника штаба, первого заместителя начальника авиации управления авиации ВВС и войск ПВО полковника Андрея Рачкова, новая авиационная техника на вооружении белорусской армии — результат военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией.

Су-30СМ2 модернизированный самолет, который теперь способен обнаружить цель на расстоянии в три раза дальше. На самолетах этого типа установлена новая авионика, средства навигации. Эти самолеты могут нести управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Первую партию Су-30СМ2 Беларусь получила еще в начале 2025 года. Летную технику белорусские летчики успешно осваивают.

«Готовим молодой летный состав и выполняем задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне на данных машинах», — отметил Андрей Рачков.

Кстати, глава Минобороны Беларуси назвал основное место проведения учений «Запад-2025» и это полигоны около Борисова: «Уже прибыли два подразделения из России».

Кроме того, глава Минобороны Виктор Хренин сказал, что на предстоящих в Беларуси учениях будет отработано планирование применения ядерного оружия и «Орешника».