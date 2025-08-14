Беларусь получила российские модернизированные самолеты Су 30 СМ²

Су-30СМ2 модернизированный самолет, который теперь способен обнаружить цель на расстоянии в три раза дальше. На самолетах этого типа установлена новая авионика, средства навигации. Эти самолеты могут нести управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Первую партию Су-30СМ2 Беларусь получила еще в начале 2025 года. Летную технику белорусские летчики успешно осваивают.