Беларусь получила российские модернизированные самолеты Су 30 СМ²

На один из военных аэродромов Беларуси прибыла очередная партия новых самолетов Су 30 СМ², сообщает Минобороны.
По словам начальника штаба, первого заместителя начальника авиации управления авиации ВВС и войск ПВО полковника Андрея Рачкова, новая авиационная техника на вооружении белорусской армии — результат военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией.
Су-30СМ2 модернизированный самолет, который теперь способен обнаружить цель на расстоянии в три раза дальше. На самолетах этого типа установлена новая авионика, средства навигации. Эти самолеты могут нести управляемые и неуправляемые ракеты, бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Первую партию Су-30СМ2 Беларусь получила еще в начале 2025 года. Летную технику белорусские летчики успешно осваивают.
«Готовим молодой летный состав и выполняем задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне на данных машинах», — отметил Андрей Рачков.
Кстати, глава Минобороны Беларуси назвал основное место проведения учений «Запад-2025» и это полигоны около Борисова: «Уже прибыли два подразделения из России».
Кроме того, глава Минобороны Виктор Хренин сказал, что на предстоящих в Беларуси учениях будет отработано планирование применения ядерного оружия и «Орешника».