Казахстан и Узбекистан договорились увеличить транзит газа из России

Кроме того, на встрече обсудили проект строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

АСТАНА, 14 авг — Sputnik. Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов и посол Узбекистана в республике Бахтиёр Ибрагимов «сверили часы» по совместным энергетическим проектам.

«Особо была отмечена роль Казахстана как ключевого транзитного партнера в поставках российского газа в Узбекистан, объемы которых планомерно растут с перспективой увеличения до 11 млрд кубометров к 2026 году», — говорится в сообщении.

Министр также подтвердил готовность казахстанской стороны к обеспечению транзита и поставок нефти в Узбекистан.

Дипломат отметил высокий уровень кооперации в нефтегазовой сфере. За семь месяцев 2025 года транзит казахстанского газа через территорию Узбекистана составил 921,7 млн кубометров.

Кроме того, дипломат и министр обсудили ход реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, где Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан выступают стратегическими партнерами.