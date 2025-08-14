NBC News: Трамп обещал Зеленскому не поднимать вопрос территорий в беседе с Путиным

«Меня немного беспокоило то, что Зеленский говорил, что ему нужно получить конституционное одобрение. Ему не требовалось одобрение на то, чтобы вести войну и убивать всех, но ему нужно одобрение, чтобы провести обмен территориями. Потому что будет происходить обмен территориями. Я знаю это от России и через разговоры со всеми участниками», — приводила его слова газета The Guardian.